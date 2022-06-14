МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Цены на лифты в России подскочили на 10-20% из-за сбоя в логистических цепочках после ухода ведущих западных производителей лифтового оборудования, сообщил РИА Недвижимость директор департамента закупок крупного российского девелопера жилья ФСК Александр Ткаченко. Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 10,5% годовых

Он уточнил, что рост цен затронул лифты российского и азиатского производства. При этом для домов бизнес-класса цены выросли на 10%, для объектов комфорт-класса – на 20%.

Кроме того, увеличился срок поставки оборудования. По словам Ткаченко, раньше он составлял 3 месяца после заказа, сейчас сроки могут превышать 5 месяцев.

При этом в настоящее время лифты азиатского производства составляют 17% от оборудования, устанавливаемого застройщиками. Остальная доля приходится на российских производителей. По мнению главы Национального объединения строителей Антона Глушкова, в ближайшее время большая часть девелоперов в России начнет делать выбор в пользу азиатского оборудования, однако у застройщиков могут возникнуть проблемы из-за нехватки опыта работы с такими лифтами.

Ранее об уходе с российского рынка заявили такие крупные производители лифтов, как американская Otis, финская Kone, немецкие Schindler и Thyssen.