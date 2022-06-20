МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. На российском рынке сохранится полный ассортимент фольги всех ценовых категорий, заявили РИА Новости в Алюминиевой Ассоциации. Danone сократит ассортимент продукции

"В ассортименте, предлагаемом компаниями из состава Алюминиевой Ассоциации, присутствуют бренды для всех ценовых сегментов. Никаких изменений в продукте не будет происходить в ущерб его качеству", — сказали в ней.

Ассоциация объединяет компании "Русал", ЦНИИ КМ "Прометей", Красноярский металлургический завод, Завод алюминиевых сплавов и ряд других.

В ассоциации также считают, что в настоящее время предпосылок к дефициту фольги на отечественном рынке нет.

"Предприятия обеспечены необходимым объемом мощностей для производства фольги и удовлетворения спроса", — отметили в ней.

Ранее под западные санкции попал экспорт в Россию товаров промышленного назначения, в том числе станков. Кроме того, были осложнены поставки комплектующих для ремонта и обслуживания оборудования. В связи с этим эксперты допускали, что в России вырастет стоимость продукции станкостроения.