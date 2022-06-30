МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Москва лидирует в РФ по заключению офсетных контрактов, с 2017 года столица подписала пять офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей, говорится на сайте мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. В Иране заявили, что ничто не остановит развитие торговли Москвы и Тегерана

Офсетные контракты позволяют регионам привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места, а предприятиям гарантируют рынок сбыта. Такой контракт заключается госзаказчиком от имени субъекта РФ и предусматривает гарантированный долгосрочный заказ, под который поставщик создает производство. При этом инвестор в период действия контракта получает право выступать единственным поставщиком производимого им товара для других заказчиков в этом регионе.

"Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с производителями. На данный момент город является лидером по применению данного механизма государственно-частного партнерства. С 2017 года столица подписала пять офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей. Город, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей", — приводятся на сайте слова Овчинского.

Он подчеркнул, что в рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд города лекарства, продукты питания для молочных кухонь, медизделия для стомированных больных.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к заключению офсетных контрактов (контрактов со встречными инвестиционными обязательствами), в том числе в 10 раз снижающий минимальный объем инвестиций для их заключения — до 100 миллионов рублей с 1 миллиарда.