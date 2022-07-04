МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. В июне мировая выплавка меди снизилась, во многом из-за сокращения металлургических мощностей в Чили, согласно обнародованным в понедельник спутниковым данным. Мировые фондовые индексы получили поддержку от восстановления цен на нефть

Так, чилийская госкомпания Codelco, мировой лидер по производству меди, 8 июня сообщила о временном закрытии медеплавильного завода Ventanas для проведения ремонтно-профилактических работ.

Этот фактор, а также слабая промышленная активность в КНР и Европе, привели к снижению мирового производства меди, говорится в совместном заявлении Marex и аналитической сервисной компании SAVANT, которая является совместным проектом Marex и Earth-I, запущенным в 2019 году.

Согласно спутниковым данным, работа Ventanas приостановлена полностью, тогда как предприятия на чилийских месторождениях Чукикамата, Эль-Тьенте и Сальвадор просто уменьшили производственные мощности.

"Данные SAVANT указывают на признаки разрушения спроса на промышленные металлы", — отметил Гай Вульф, глава аналитического подразделения в Marex Global.

Earth-I, которая специализируется на геокосмических данных, отслеживает работу 80-90% мировых металлургических предприятий. Компания продает данные фондовым менеджерам, трейдерам и отраслевикам, а также ежемесячно публикует в открытом доступе индекс активности мировых медеплавильных предприятий.

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Индекс, отслеживающий активность медных заводов, в июне снизился до 46,7 против 49,4 в мае.

При значении индекса 50 загрузка заводов соответствует средней за последние 12 месяцев. Earth-I также рассчитывает индекс, отслеживающий долю активных заводов.

Индекс незадействованных мощностей в секторе производства меди впервые за пять лет уже третий месяц подряд превышает 20%, говорится в заявлении.

Между тем активность никелевых заводов сократилась. В основном это связано с остановкой завода компании Jinchuan в Китае, а также предприятий в Полокване (ЮАР) и Садбери (Канада).

Индекс, отслеживающий активность никелевых заводов, в июне опустился до 49,0 с 53,0 в мае. Индекс активности китайских производителей ферроникеля в июне снизился до 53,9 против 54,1 в мае.

Ферроникель — это сплав железа и никеля, используемый в сталелитейной отрасли.