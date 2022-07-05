МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Работа ряда промышленный предприятий Великобритании может оказаться под угрозой из-за вероятного дефицита газа. Об этом сообщает газета Financial Times. Guardian: в Великобритании обсудили конфискацию российских активов в стране

Как отмечает газета, представители различных индустрий, в частности производства стекла, керамики и стали, предупредят британских министров, что некоторые предприятия, потребляющие большие объемы энергии, могут закрыться зимой в случае острой нехватки газа и введения экстренных мер по сокращению его использования.