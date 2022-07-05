МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о рисках значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства и падения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Мантуров: цены на автомобили в России будут падать в течение года

Министр в ходе международной выставки "Иннопром-2022" отметил, что последствием сокращения металлургическими предприятиями объемов производства невостребованного сортамента стало снижение загрузки производственных мощностей отечественных предприятий на 25 % в июне 2022 года по сравнению с апрелем текущего года. "Это понижение вкупе с 30-процентным снижением цен на металлопродукцию на российском рынке может привести к тому, что уровень рентабельности предприятий значительно снизится – нам бы не хотелось этого допустить", — подчеркнул Мантуров.

При этом Мантуров напомнил, что отрасль сейчас сталкивается с многочисленными проблемами, такими как логистические затруднения, курс национальной валюты, и снижение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке.

Также Мантуров считает, что необходимо как можно скорее рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь для снижения налоговой нагрузки на металлургическую отрасль.

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