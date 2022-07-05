МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров считает, что России нужно перенаправить экспорт нержавеющей стали и найти новые рынки сбыта до начала полноценного мирового кризиса. В Госдуме считают, что акциз на жидкую сталь нужно обсуждать сейчас

По словам эксперта, России важно перенаправить поставки до того, как ухудшение макроэкономической ситуации в мире превратится в полноценный кризис, во время которого продать существенный объем дополнительной стали будет чрезвычайно сложно. В качестве новых рунков сбыта рассматриваются Азия, Ближний Восток и Южная Америка.