МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игорь Шпуров заявил, что Дальний Восток может стать лидером в сфере формирования сырьевой базы и создания условий и технологии добычи критического минерального сырья. Патрушев оценил ущерб от преступлений в сфере ТЭК на Дальнем Востоке

По это словам, развитие альтернативной энергетики требует огромного количества критического минерального сырья. Так, ветровая энергетика к 2050 году вырастет — офшорная в 43 раза, наземная в 10 раз, солнечная в 17 раз. Это потребует роста на несколько порядков добычи практически всех видов критических минералов. Здесь встает вопрос о технологиях извлечения компонентов из твердых ископаемых и гидроминерального сырья.

Шпуров отметил, что лидером в данном направлении должен стать Дальний Восток из-за высокого уровня добычи твердых полезных ископаемых.

Он отметил, что если Россия достигнет этого, то можно задуматься о декарбонизации, и здесь в стране огромные перспективы.