Дальний Восток станет лидером по технологии добычи сырья, считает эксперт
Аналитик заявил, что ДФО станет лидером по технологии добычи критического минерального сырья
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игорь Шпуров заявил, что Дальний Восток может стать лидером в сфере формирования сырьевой базы и создания условий и технологии добычи критического минерального сырья.
По это словам, развитие альтернативной энергетики требует огромного количества критического минерального сырья. Так, ветровая энергетика к 2050 году вырастет — офшорная в 43 раза, наземная в 10 раз, солнечная в 17 раз. Это потребует роста на несколько порядков добычи практически всех видов критических минералов. Здесь встает вопрос о технологиях извлечения компонентов из твердых ископаемых и гидроминерального сырья.
Шпуров отметил, что лидером в данном направлении должен стать Дальний Восток из-за высокого уровня добычи твердых полезных ископаемых.
Он отметил, что если Россия достигнет этого, то можно задуматься о декарбонизации, и здесь в стране огромные перспективы.