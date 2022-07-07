МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минпромторг начал выдавать российским компаниям лицензии на экспорт свинца по новым требованиям, сообщает пресс-служба ведомства. Эксперт назвал условие, при котором стоимость золота вырастет

"Минпромторг начал выдавать компаниям-производителям лицензии на экспорт свинца по новым требованиям. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале pravo.gov.ru. Лицензию на экспорт свинца могут получить производители, которые подготовили весь пакет необходимых документов, она уже выдана заводу "Фрегат". Заявки других компаний сейчас находятся в обработке", — говорится в сообщении министерства.

Разрешительный порядок вывоза из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых аккумуляторов был введен для обеспечения российских промышленных предприятий стратегически важным сырьем — свинцом, а также для исключения недобросовестных экспортеров. При этом был предложен механизм лицензирования поставок свинца на зарубежные рынки.

В ведомстве отметили, что сохранение запасов свинца привело к снижению его стоимости. Это позволит отечественным производителям свинцово-кислотных аккумуляторных батарей оставаться конкурентоспособными на рынке.

"Указанные ограничения позволяют обеспечить дополнительную загрузку мощностей по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и сохранить рабочие места в отрасли, в которой занято более 5300 человек", — сказали в пресс-службе.