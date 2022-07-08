МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Отечественный рыбохозяйственный комплекс продолжит стабильно развиваться, несмотря на внешние ограничения, считает президент России Владимир Путин. Путин: уход иностранных компаний заставляет поддерживать конкуренцию внутри

По его словам, сегодня эта отрасль относится к ключевым и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и экономическую безопасность страны.

"Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления и дальше будет стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям и трудовым коллективам необходимую поддержку", — сказал глава государства в ходе церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах.

Путин призвал существенно нарастить долю товаров глубокой переработки в отечественном рыбохозяйственном комплексе. "И очень бы хотелось, чтобы эта доля товаров глубокой переработки была ощутимой и в экспорте", — добавил президент.

Он подчеркнул, что это не только принесет дополнительные доходы, но и поможет создать новые рабочие места в России, "а не где-то там за бугром". Турция сократила экспорт в Россию свежих фруктов и овощей

Также глава государства выразил уверенность, что российская рыбная индустрия "при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления" будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство "обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач".

Кроме того, Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля) и отметил, что их нелегкий труд всегда пользовался уважением в стране.