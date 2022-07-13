МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае вырос на 0,9% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны. "Скоро Евросоюз сломается": британцы высмеяли экономящих на газе немцев

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель не изменится к прошлому месяцу.

В годовом выражении показатель увеличился на 1,4%. Прогнозировалось, что по сравнению с прошлым годом уровень промпроизводства в стране также не изменится.

В апреле промпроизводство в Великобритании уменьшилось на 0,1% в месячном выражении, а в годовом увеличилось на 1,5%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае в месячном выражении вырос на 1,4%, прогнозировалось, что показатель не изменится. В годовом исчислении показатель увеличился на 2,3% при прогнозе роста на 0,2%.