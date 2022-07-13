Промышленное производство в Великобритании неожиданно выросло в мае
Объем промышленного производства в Великобритании вырос в мае на 0,9% к апрелю вопреки прогнозам
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае вырос на 0,9% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель не изменится к прошлому месяцу.
В годовом выражении показатель увеличился на 1,4%. Прогнозировалось, что по сравнению с прошлым годом уровень промпроизводства в стране также не изменится.
В апреле промпроизводство в Великобритании уменьшилось на 0,1% в месячном выражении, а в годовом увеличилось на 1,5%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае в месячном выражении вырос на 1,4%, прогнозировалось, что показатель не изменится. В годовом исчислении показатель увеличился на 2,3% при прогнозе роста на 0,2%.