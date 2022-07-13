МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 1,6%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель вырос на 0,3% как в месячном, так и в годовом выражениях.

В ЕС объем промышленного производства в мае поднялся на 2,7% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,6%.

При этом производство товаров длительного пользования — в месячном выражении — в еврозоне увеличилось на 1,4%, в ЕС — на 1,3%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне вырос на 2,7%, в ЕС — на 2,1%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в мае упало на 3,3% в месячном исчислении, а в ЕС — на 3,5%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне остался неизменным к апрелю, в ЕС — вырос на 0,2%.

Самый значительный рост промышленности в мае к апрелю был отмечен в Ирландии (+13,9%), Греции (+2,6%) и Чехии (+2,4%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Литве (-7,6%), Нидерландах (-3,3%) и Люксембурге (-2,9%).