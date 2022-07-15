МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Госдума на внеочередном пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера российского правительства. Мантуров призвал бизнес отказаться от принципа "в Китае дешевле"

О своей поддержке кандидатуры Мантурова уже сообщили думские фракции справороссов, ЛДПР и "Новых людей". Встречи КПРФ и единороссов с министром должны состояться перед пленарным заседанием палаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".

Про внеочередное заседание палаты 15-го числа впервые сообщил Telegram-канал Госдумы 10 июля.