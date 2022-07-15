МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Проблем с удобрениями в России нет и не будет, внутренние потребности закрываются более чем с двукратным запасом, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Косачев назвал санкции США причиной глобальных проблем с продовольствием

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность. Кандидатура Мантурова в пятницу рассматривается на пленарном заседании Госдумы.

"В части удобрений — проблем нет и не будет, так как мы более чем с двукратным запасом закрываем все внутренние потребности", — сказал Мантуров, выступая на пленарном заседании Госдумы в пятницу.