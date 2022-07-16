МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел заседание комитета совета директоров "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию на базе Нижегородского завода 70-летия Победы. Об этом сообщает Минпромторг в своем Telegram-канале. РБК: "Алмаз-Антей" разработал первый электрокроссовер E-Nеva

Отмечается, что особое внимание было уделено отечественному оборудованию для подводной добычи ископаемых. Вице-премьер ознакомился с производственными мощностями завода и разрабатываемым высокотехнологичным оборудованием для различных отраслей промышленности, включая нефтегазовую.

Мантуров также оценил образцы военной и гражданской техники, продемонстрированные на заводе "Буревестник". На предприятии министр провел совещание по вопросам исполнения опытно-конструкторских работ по перспективным изделиям ОПК, подчеркивается в сообщении.