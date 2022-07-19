МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Синара — Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") и "Новомет" договорились о совместной разработке компонентов тягового оборудования для российских скоростных электропоездов, сообщает пресс-служба "Роснано". "Роснано" намерена стать частно-государственной компанией

"Российские скоростные поезда получат электродвигатели отечественного производства компании "Новомет". Об этом "Синара — Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") договорились с пермским предприятием. Меморандум о намерениях совместной разработки компонентов тягового оборудования для скоростных электропоездов подписали вице-президент группы "Синара" Евгений Гриценко и генеральный директор "Новомет" Максим Перельман", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны договорились о совместном проектировании, испытании, сертификации и серийном производстве тягового комплекта для электротранспорта, в который входят электромотор мощностью 120 киловатт, а также системы его управления и охлаждения.

"При разработке и производстве электрических машин будут использоваться патенты и ноу-хау "Новомет". СТМ возьмёт на себя технологическую часть разработки", — добавляют в "Роснано".