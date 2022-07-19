МИНСК, 19 июл — ПРАЙМ. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что авиаремонтным предприятиям страны необходимо расширять сотрудничество с Россией и развивать импортозамещающее производство комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Белоруссия планирует нарастить поставки агропродукции в Россию

Как сообщила во вторник пресс-служба минтранса Белоруссии, данное заявление министр сделал, представляя коллективу Минского авиаремонтного завода №407 нового руководителя Владимира Пекарского. По ее данным, Авраменко обозначил в качестве важного вопроса развитие промкооперации и отметил, что сегодня у завода есть возможность занять в этом стратегическом направлении важную нишу.

"Необходимо расширять сотрудничество в области гражданского авиастроения с предприятиями России и развивать импортозамещающее производство комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21", — говорится в сообщении со ссылкой на слова Авраменко.

Глава минтранса также поручил принять меры по освоению технического обслуживания новых типов самолетов. Принципиальной задачей по-прежнему остается завершение строительства комплекса по смывке и покраске воздушных судов и их техобслуживанию.

"Необходимо подготовить перспективную стратегию развития завода, включающую модернизацию производственных площадок и материально-технической базы", – сказал Авраменко.

Министр подчеркнул, что с учетом постоянно меняющейся обстановки необходимо максимально использовать потенциал предприятия в целях обеспечения завода производственными заказами на ближайшую и долгосрочную перспективу. "Это является неотъемлемой частью важнейшей задачи предприятия по организации рентабельной и высокодоходной работы, своевременной выплаты заработной платы", – отметил он.