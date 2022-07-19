МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Компании из США проигрывают России и Китаю в борьбе за контракты на добычу лития в странах Латинской Америки, пишет во вторник The Hill со ссылкой на представителей добывающей отрасли и американских чиновников. Аргентина надеется на быстрое вступление в БРИКС, заявил российский посол

По данным издания, Вашингтон не использует дипломатическое влияние для поддержки американских компаний в заключении контрактов с местными властями на разработку месторождений лития в Аргентине, Боливии и Чили, которые считаются наиболее пригодными и одними из крупнейших среди обнаруженных в мире.

Литий имеет множество назначений в промышленности, в частности используется при производстве многоразовых батарей в электромобилях, смартфонах и компьютерной технике.

По оценкам американского конгрессмена Рауля Руиза, причиной отставания Вашингтона от Москвы и Пекина послужила внешняя политика бывшего президента США Дональда Трампа, которая привела к изоляции Соединенных Штатов.

"Это (внешняя политика Трампа) было ошибкой с точки зрение национальной безопасности, которая ослабила США. Россия и Китай получили преимущество в условиях их вовлечения и инвестиций в инфраструктурные разработки", — отметил Руиз.

В то же время, по мнению бывшего помощника госсекретаря США при администрации Джорджа Буша Отто Райха, уровень активности американских дипломатов значительно ниже конкурентов, в частности китайских представителей.

"Дипломаты из Китая активные, заметные, быстро реагирующие и обученные прямо как когда-то были американские чиновники", — заявил Райх.

В качестве одного из примеров безуспешной борьбы за месторождение издание приводит тендер правительства Боливии на разработку нового литиевого месторождения, в котором, среди прочих, участвовала компания из США EnergyX. Однако в июне американского претендента дисквалифицировали из тендера по техническим причинам, якобы без объективных оснований, оставив четыре китайских компании, одну российскую и еще одну американскую.

По мнению руководителя и основателя EnergyX Тига Игана, США проигрывают гонку за инвестиции в Латинскую Америку.

"США остаются позади остальных, пока Китай инвестирует миллиарды, Корея инвестирует миллиарды и Россия стремится инвестировать миллиарды", — отмечает он.

Подобная ситуация, по оценкам американского дипломата Дэна Фута, который до последнего времени являлся специальным посланником президента Джо Байдена на Гаити, является следствием недостатка внимания США к государствам Латинской Америки.

"Лучшим описанием происходившего долгие годы остается политика невмешательства. В Боливии у США с 2008 года формально до сих пор нет посла, в то время как у России и Китая, по крайней мере, они там присутствуют", — отметил Фут.