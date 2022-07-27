МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-июне снизила производство необработанного или полуобработанного золота или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6,7%, производство аналогичного серебра — упало на 28,3%, свидетельствуют данные Росстата. Золото дешевеет перед итогами заседания ФРС

При этом в июне 2022 года относительно июня 2021 года производство золота снизилось на 13,6%, а серебра — снижение на 33,4%.

Производство золота относительно мая 2022 года выросло на 30,5%, а серебра — на 5,9%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.