МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Закупка металлопродукции в госрезерв уберет часть избыточного предложения с российского внутреннего рынка, позволит загрузить выпавшие мощности и сохранит инвестиционные программы предприятий, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Путин оценил стратегию российской металлургии

Ранее в понедельник, во время совещания по развитию металлургического комплекса у президента РФ Владимира Путина, вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв, чтобы, в том числе, использовать этот запас для товарных интервенций на внутреннем рынке при росте цен.

"С точки зрения поддержания внутреннего рынка, закупки в госрезерв – это очень полезная и своевременная мера, чтобы сохранить загрузку производственных мощностей. Инфраструктурным проектам, будь то трубопроводы, мосты или железные дороги, нужно время на разработку, утверждение и реализацию", — считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, закупка металла под будущую реализацию таких проектов позволит компаниям сохранить инвестиционные программы и равномерно распределить нагрузку производства, чтобы сгладить текущий провал и будущий пик спроса.

В свою очередь, ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов считает, что такой шаг будет иметь положительный эффект только при больших объемах закупки со стороны государства. "Конечно, данная мера позволит убрать часть избыточного предложения стальной продукции с внутреннего рынка, что позитивно скажется на его конъюнктуре. Однако открытым остается вопрос об объеме закупок. Чтобы рынок ощутил положительный эффект, мера должна распространиться на миллионы тонн стали", — заявил Данилов. Мантуров отметил рост экспорта металлургической продукции в Китай

Со своей стороны, заведующий кафедрой промышленного менеджмента "МИСиС" Юрий Костюхин считает, что главные вопросы, стоящие перед отраслью, это согласование номенклатуры и цен государственных закупок.

"Прежде всего, необходимо фокусироваться на плоском прокате, который можно будет использовать в автомобильной отрасли, когда окончательно наладится работа заводов. Другой момент — это согласование цен. Если даже правительство будет формировать стоимость продукции по минимуму — переменные затраты плюс какая-то прибыль, без учета постоянных расходов, в любом случае это даст положительный эффект на рентабельность, доходность и акционерный капитал", — отметил Костюхин.