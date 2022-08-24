МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство в России в июле замедлило спад в годовом выражении до 0,5% с июньских 2,4%, а в месячном выражении отмечен рост — на 1,8%, сообщил в среду Росстат. Мишустин призвал увеличить производство зерна в Забайкалье

Как следует из комментария статистического ведомства, Росстат в публикации представил уточненные данные о промышленном производстве в 2021 году. "Значения индексов производства за 2021 год скорректированы в связи с тем, что респонденты уточнили оперативную информацию о производстве и отгрузке продукции (работ, услуг) данными годовой отчетности за 2021 год", — говорится в сообщении. По обновленным данным, рост промышленности в 2021 году составил 6,4% вместо 5,3%.

Из-за пересмотра данных про промпроизводству за 2021 год и уточнения оперативных данных о производстве и отгрузке продукции в текущем году, уточнены индексы производства и по месяцам в первом полугодии 2022 года. Так, в январе рост промышленности составил 8% вместо 8,6%, в феврале — 5,4% вместо 6,3%, в марте — 2,3% вместо 3%. Данные по второму кварталу, когда промышленность ушла в отрицательную зону, пересмотрены таким образом: спад производства в апреле оценивается в 2,6% вместо 1,6%, в мае и июне — в 2,4% вместо 1,7% и 1,8% соответственно.

По итогам первого полугодия промпроизводство выросло, по обновленной оценке, на 1,3% (вместо 2%), при этом в первом квартале был рост на 5,1%, а во втором квартале — спад на 2,5%.

В июле с исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство выросло на 1,2%.

Согласно данным Росстата, производство в сфере добычи полезных ископаемых в июле в годовом выражении выросло на 0,9% после роста на 1,4% в июне (за январь-июль рост на 2,6% в годовом выражении). Обрабатывающая промышленность в июле замедлила снижение до 1,1% с 4,7% в июне в годовом выражении (за январь-июль выросла на 0,1% год к году).

Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в июле снизилось на 0,5% в годовом выражении после снижения на 0,2% в июне (в январе-июле выросло на 0,3% год к году). В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов спад в годовом выражении замедлился до 14,9% с 15,7% в июне (за январь-июль снижение составило 4,7%).