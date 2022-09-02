МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Французская Air Liquide, разрабатывающая технологии и предоставляющая услуги для промышленности, решила покинуть российский рынок и передать управления проектами в пользу местного менеджмента, сообщили ив пресс-службе компании. В "Газпром нефти" оценили последствия ухода иностранных партнеров из России

"Air Liquide подтверждает сегодня свое намерение уйти из России. Применяя ответственный и упорядоченный подход, группа подписала меморандум о взаимопонимании с местной управленческой командой с целью передачи своей деятельности в России в рамках management buy out (покупка доли компании собственным менеджментом — ред.)", — говорится в релизе.

Отмечается, что компания решила уйти в связи с изменившийся геополитической ситуацией.

Подчеркивается, что передача управления локальному менеджменту направлена на стабильную работу проектов на территории России. Свою деятельность Air Liquide решила прекратить с 1 сентября 2022 года.

Air Liquide — французская компания, специализирующаяся на производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности. В России в ее штат входило более 700 человек.