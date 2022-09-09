МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Промышленное производство Испании с коррекцией на сезонные и календарные факторы в июле выросло на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 7% в июне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным институтом статистики (INE). Полный "безгаз": как себя ощущает европейская промышленность