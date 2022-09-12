МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,3% к июню, сообщает национальное статистическое бюро страны. Промпроизводство в России в июле замедлило спад до 0,5%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, полагали, что показатель вырос на 0,4%.В годовом выражении показатель увеличился на 1,1%.

Прогнозировалось, что по сравнению с прошлым годом уровень промпроизводства в стране увеличится на 1,9%.

В июне промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,9% в месячном выражении, а в годовом выросло на 2,4%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле в месячном выражении вырос на 0,1%, прогнозировалось, что показатель вырос на 0,4%. В годовом исчислении показатель увеличился на 1,1% при прогнозе роста на 1,6%.