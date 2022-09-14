МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 2,4% в годовом выражении, а за месяц — на 2,3%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в Великобритании неожиданно снизилось в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что годовой показатель вырос на 0,4%, а месячный снизился на 1%.

В ЕС объем промышленного производства в июле уменьшился на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 1,6%.

При этом производство товаров длительного пользования — в месячном выражении — в еврозоне снизилось на 1,6%, в ЕС — на 1,6%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне упал на 1,2%, в ЕС — на 1%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в июле выросло на 0,4% в месячном исчислении, а в ЕС — на 0,7%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне упал на 0,8%, в ЕС — на 0,8%.

Самое значительное снижение промышленности в июле к июню был отмечен в Ирландии (-18,9%), Эстонии (-7,4%) и Австрии (-3,2%). Наибольший рост в месячном выражении зафиксировано в Литве (+6,5%), Швеции (+5,8%) и на Мальте (+4,2%).