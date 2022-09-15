МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия может производить необходимое количество промышленной продукции для ДНР, в целом, страна готова содействовать республике по широкому кругу вопросов, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова. Мантуров рассказал о планах Haval расширять модельный ряд в России

"Денис Мантуров выразил готовность оказать содействие по широкому кругу вопросов, чтобы ускорить восстановление как социальных, так и промышленных объектов. Вице-премьер – глава Минпромторга России подчеркнул, что сегодня российские предприятия могут произвести необходимое количество промышленной продукции, в которой нуждается республика", — сказано в релизе по итогам встречи Мантурова с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко.

В правительстве уточнили, что особое внимание стороны уделили восстановлению и развитию транспортной инфраструктуры в городах республики, а также обеспечению необходимыми специальными транспортными средствами медицинских служб ДНР.

Мантуров вручил Хоценко орден "За заслуги перед Отечеством II степени, добавили в пресс-службе.