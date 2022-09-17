МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Норникель" запустит масштабную мотивационную программу по изменению статуса сотрудников компании на бенефициаров бизнеса в начале 2023 года. Как заявил глава компании, предприниматель Владимир Потанин в интервью РБК, это сотрет грани между наемным работником и акционером и поможет построить на предприятии "народный капитализм".

Новая мотивационная программа называется "Цифровой инвестор". Ее суть состоит в получении сотрудниками цифровых финансовых активов (ЦФА) на акции компании "Норникель", что сделает их совладельцами предприятия. Детали реализации данной модели еще дорабатываются.

Предполагается, что программа продлится десять лет. Она коснется всех сотрудников предприятия, а это более 80 000 человек. Потанин уточнил, что по итогам программы доля акций "Норникеля" на руках у физических лиц может вырасти с 10% до 25%.

По мнению предпринимателя, данное направление представляет интерес в социальном отношении. Оно позволит в некоторой мере ослабить внутреннее напряжение между богатыми и бедными, владельцами бизнеса и наемными сотрудниками.

У "Норникеля" уже есть опыт вовлечения работников во владение предприятием. В рамках приватизации 25% акций компании перешли к сотрудникам. Однако у них не получилось в полной мере воспользоваться данным преимуществом. Поэтому большая часть акционеров продали доставшиеся им ценные бумаги по стоимости, которая на тот момент показалась им подходящей. Потанин полагает, что благодаря современным технологиям и параметрам передачи ценных бумаг программа станет выгоднее.