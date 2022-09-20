МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. России необходимо стопроцентное импортозамещение в области оборонно-промышленного комплекса, нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки производства, при этом сохранить качество. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Путин обсудил ситуацию с поставками вооружения для спецоперации

"Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", — сказал президент России в ходе совещания по ОПК.

По словам главы государства, предприятия ОПК должны незамедлительно приступить к наращиванию производственных возможностей, максимальной загрузке оборудования, оптимизации технологических циклов и, не снижая качества, сокращению сроков производства.