МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Если бы поставки российских необработанных алмазов ограничили, бельгийские гранильные фабрики потеряли бы сырье, что в свою очередь отразилось бы на местных трейдерах, считает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Глава Якутии оценил попытки Запада отнести российские алмазы к "кровавым"

"Бельгийский город Антверпен является одним из крупнейших в мире центров по обработке и торговли алмазами. Соответственно, если поставки алмазов из России в Бельгию прекратятся, то сырья для обработки алмазов на местных гранильных фабриках не будет, и местным трейдерам нечем будет торговать, потому что продажи алмазов из Южной Африки и Австралии уход России не компенсируют", — пояснил эксперт РИА Новости.

По словам Хазанова, прекращение поставок российских алмазов может быть опасно для европейских компаний, которые связаны с гранильной индустрией. Это также может быть "чревато массовыми сокращениями гранильщиков", подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Россия может продолжать поставки в Евросоюз, но "ей ничто не мешает экспортировать алмазы на Ближний Восток, Индию и Китай". Хазанов считает, что "все будет работать в прежнем режиме".

Ранее газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Евросоюз не включил ограничения на торговлю российскими алмазами в периметр санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов.