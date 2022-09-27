МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Отсрочку от частичной мобилизации можно предоставить директорам заводов, главным инженерам, другим ключевым работникам, занятым в обрабатывающей промышленности, с таким предложением обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, следует из релиза, распространенного пресс-службой бизнес-омбудсмена. Титов считает изменения по экономическим преступлениям недостаточными

"Борис Титов предложил освободить от мобилизации ключевых специалистов в обрабатывающей промышленности", — озаглавлен материал пресс-службы. "Отвлечение ключевого специалиста промышленного предприятия от его прямых обязанностей способно нанести экономике не меньший ущерб, чем влечет за собой та или иная внешняя санкция. Полагаю, что нужно, не откладывая, взвесить, действительно ли необходимо призывать директоров заводов, главных инженеров и так далее. А взвесив, срочно исправить ситуацию", — приводятся в релизе слова Титова.

Речь идет, уточняется в сообщении, о специалистах предприятий с кодами ОКВЭД из раздела "С" — "Обрабатывающие производства". То есть, в частности, о машиностроительной, химической, нефтехимической, лесопромышленной, металлургической, пищевой, легкой промышленности и других видах обрабатывающих производств.

Титов, говорится в пресс-релизе, "ссылается на поступающие к нему сведения о том, что в рамках частичной мобилизации… призываются сотрудники предприятий из руководящего состава". Между тем приостановка ими своих обязанностей повлечет за собой нарушения производственного цикла и снижение производственного потенциала страны в целом, считает бизнес-омбудсмен.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.