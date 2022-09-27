МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Если европейские санкции затронут поставки российских стальных полузаготовок, эта продукция подорожает в Евросоюзе и перенаправится из России в Китай, где металл очень востребован после коронавирусных простоев, рассказал РИА Новости аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Агентство AK&M присвоило отчетности "Металлоинвеста" наивысшую оценку

Как сообщали СМИ, страны ЕС рассматривают возможность введения дополнительных ограничений в отношении российской металлургии, они могут коснуться импорта некоторых видов стали. По словам эксперта, в данный момент конкретные виды продукции российской металлургии, которые могут запретить, не были названы, поэтому последствия санкций трудно просчитать.

"Если этот запрет коснется поставок полузаготовок из России, то сталь в ЕС начнет дорожать быстрее, так как придется переплачивать альтернативным поставщикам", — пояснил Чернов, добавив, что по поставкам стальных слябов Россия — крупнейший экспортер, поэтому "запрет на их поставки также сильно ударит по производителям в ЕС, так как собственное производство для них будет обходиться еще дороже, чем раньше, из-за высоких цен на энергоресурсы".

Эксперт отметил, что в случае предоставления Россией скидки, продукцией заинтересуется Китай, поскольку предприятиям страны необходимо наращивать объемы производства после простоев во время пандемии.

Эти факторы могут привести к подорожанию европейской выплавки, но большинство компаний может заметно поднять цены на конечную продукцию, чтобы не допустить закрытия производства, заключил Чернов.