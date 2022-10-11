МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о переходе большей часть предприятия по разведке полезных ископаемых и золотых запасов американской компании Freeport в стране под контроль государства, сообщило агентство ANTARA. Золото торгуется ниже 1670 долларов за тройскую унцию

"Я только что вернулся из поездки в Папуа и считаю своим долгом сообщить, что большая часть Freeport теперь принадлежит Индонезии, а не американским компаниям", — сказал он в ходе встречи с ветеранами индонезийской армии в Джакарте, добавив, что страна получала лишь получала дивиденды в размере 9,3%.

Видодо отметил, что стороны вели переговоры в течение трех лет, по итогам которых Индонезия получила контрольный пакет акций в размере 51%.

Он подчеркнул, что в данный момент 98% сотрудников Freeport являются гражданами Индонезии.

По информации издания, компания Freeport управляет рудником Грасберг, крупнейшим и наиболее прибыльным в мире, в индонезийской провинции Папуа.