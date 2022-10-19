МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре замедлили снижение до 0,8% после снижения на 1% в августе, в годовом выражении рост составил 3,8%, говорится в сообщении Росстата. Промышленное производство в США выросло в сентябре лучше прогноза

"В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – 100,4%", — говорится в документе.

В годовом выражении рост цен производителей промышленных товаров в сентябре остался на уровне августа в 3,8% после 6,1% в июле и 11,3% в июне.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении снижение цен производителей замедлилось до 0,4% с 5,2% в августе (с начала года они снизились на 8,6%). В обрабатывающих производствах снижение цен, напротив, ускорилось — до 1,1% с 0,4% в августе (с начала года цены выросли на 2,6%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей прибавили 0,6% после роста на 4,6% месяцем ранее (с начала года выросли на 6,6%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре не изменились (с начала года — рост на 4,9%).

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в сентябре выросли на 0,7%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 4,7%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 5%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 4,9%.