МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев во время поездки на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле обсудил вопросы ускорения поставок техники в российские войска, написал политик в Telegram-канале. Медведев назвал отношения России и Китая образцом конструктивной работы

"Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации "Уралвагонзавод", которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники", — отметил он в соцсети.

Медведев добавил, что обсудил "вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем".

Зампред российского Совбеза также отметил, что выпуск вооружений и специальной техники в стране кратно увеличивается по всем направлениям.

"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь", — подчеркнул Медведев.

По словам политика, также была поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Зампредседателя Совбеза обратил внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной.

Помимо этого, Медведев отметил, что были приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ.

"Контроль за исполнением будет продолжен", — указал политик.