МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Европа с высокой себестоимостью производства алюминия вряд ли откажется от поставок российского металла, возможный запрет повысит цены на европейском рынке минимум на десять процентов. Такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. ФАС работает над запуском биржевой торговли металлами

Ранее Reuters, сославшись на на заявление промышленных ассоциаций, сообщило, что европейские промышленники попросили власти Евросоюза не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч компаний в регионе, сообщало в понедельник агентство Рейтер со ссылкой.

По мнению Хазанова, европейцы вряд ли смогут заменить российский алюминий своей продукцией из-за дороговизны электроэнергии, негативно влияющей на их рентабельность и ограничивающей загрузку мощностей. "Поэтому запрет поставок алюминия из России неминуемо приведет к дефициту "крылатого металла" на рынке Европейского Союза и возможно к скачку цен минимум на 10%", — сказал эксперт.

Ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов напомнил, что в 2021 году Европа произвела 7,5 миллиона тонн алюминия, при этом "Русал" поставил на европейский рынок около 1,6 миллиона тонн алюминиевой продукции.

"Конечно, в среднесрочной перспективе европейские потребители алюминия сильно пострадают. Однако стоит учитывать, что доля "Русала" в мировом производстве алюминия составляет около 5%. Когда цены на алюминий резко вырастут, поставки из Азии на высокомаржинальный рынок Евросоюза станут рентабельны, несмотря на более дорогую в сравнении с Россией логистику", — добавил Данилов.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На ее долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Основные акционеры "Русала" — "Эн+ Груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.