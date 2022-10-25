МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям, а также более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

"Нам необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом. Как уже сказал в самом начале, это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям", — сказал глава государства на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

Президент также отметил необходимость повышения конкуренции, чтобы выдавать нужное качество продукции. "Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова", пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для достижения результата "недостаточно идти проторенной дорогой", "взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей".

Путин также заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию по тому или иному направлению.

"Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции… специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными", — отметил он.

По каждому направлению необходимо определить четкий конкретный план работ, добавил президент.