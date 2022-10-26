МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Снижение промышленного производства в России в сентябре на 3,1% в годовом выражении связано с эффектом высокой базы сентября прошлого года, говорится в обзоре министерства экономического развития. Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции в России

"Индекс промышленного производства в сентябре показал рост на +0,5% относительно августа в основном за счет положительной динамики обрабатывающих производств. В годовом выражении показатель снизился до —3,1% г/г после —0,1% г/г месяцем ранее, в т.ч. из-за эффекта высокой базы сентября прошлого года" — сообщается в обзоре.

В отраслях обрабатывающей промышленности в сентябре по сравнению с прошлым годом отмечен спад в 4%. В отраслях пищевой промышленности в сентябре отмечается улучшение динамики по отношению к аналогичному периоду прошлого года: производство пищевых продуктов растет на 1,8%, напитков и табачных изделий на 4,1% В машиностроительном комплексе в сентябре по сравнению с предыдущим годом зафиксирован спад в производстве машин и оборудования (-6,8%), производство компьютеров и электроники выросло на 3%.

В годовом выражении наблюдается спад в отраслях металлургической промышленности на 3,1% годовом выражении после роста на 7% в в августе, что также вызвано эффектом высокой базы предыдущего года, уточняется в релизе. Добывающая отрасль после трех месяцев роста показала спад на 1,8%. Фармацевтическая промышленность за сентябрь выросла по отношению к сентябрю 2021 года на 11,9%.

Ранее в среду Росстат сообщил, что в сентябре промышленное производство в России упало на 3,1% в годовом выражении после снижения на 0,1% в августе, в месячном выражении отмечен рост — на 0,5%. При этом в прошлом году, по данным статистического ведомства, рост промышленности в сентябре составил 7,9% в годовом исчислении.