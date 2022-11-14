ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — ПРАЙМ. Финляндия поддерживает подготовку новых антироссийских санкций из-за ведущейся на Украине специальной военной операции, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто по итогам встречи глав МИД ЕС. Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой

"Финляндия поддержала подготовку девятого пакета санкций против России. В то же время мы сообщили, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи, который в ближайшее время будет передан Украине", — сказал Хаависто на брифинге, трансляцию которого вели финские СМИ.

По его словам, решения о новом пакете санкций в энергетическом секторе особенно трудны для Евросоюза.

Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС, министры договорились "продолжить международную изоляцию и санкционное давление на Россию".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.