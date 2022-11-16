МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Грант Шаппс призвал промышленность страны по возможности поставить Украине энергетическое оборудование для восстановления энергосистемы страны. В Британии оценили расходы на обслуживание госдолга

"Но нам нужна и ваша помощь. В это самое трудное время я призываю вас подумать о том, можете ли вы внести свою лепту, поставив аварийное энергетическое оборудование, помогающее сохранить украинские дома теплыми, а надежды светлыми", — говорится в заявлении министра на официальном сайте правительства Британии.

Ранее правительство Великобритании сообщило о выделении первого транша финансовой помощи Киеву в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны. Средства будут направлены на ремонт важнейших объектов энергетической инфраструктуры, а также на восстановление энергоснабжения домохозяйств и ключевых объектов.