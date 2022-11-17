МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства – министр экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаат во время визита на Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") не исключил возобновления сотрудничества между авиапредприятием и Монголией, сообщила пресс-служба правительства Бурятии в своем Telegram-канале. Мишустин: недружественные страны попытались "приземлить" авиацию России

Чимэдийн Хурэлбаатар находится в Бурятии с официальным визитом. В четверг монгольская делегация осмотрела производственные цеха Улан-Удэнского авиационного завода. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что у монгольской стороны есть потребность в вертолетной технике.

"Будем надеяться, что заказы в итоге будут на нашем авиазаводе. Визит монгольской делегации очень насыщенный, и мы постараемся показать все наши возможности", — цитирует пресс-служба слова Цыденова.

По ее данным, глава правительства Монголии во время визита сказал, что завод "впечатляет".

"Также он подчеркнул, что Монголия ранее уже сотрудничала с Улан-Удэнским авиазаводом, и монгольская сторона рассматривает возможности возобновления совместной работы", — говорится в сообщении.

Монголия и Бурятия уже сотрудничают в сфере сельского хозяйства, производства строительных материалов, торговли.