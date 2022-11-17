МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца обсудили меры по дальнейшей поддержке организации. Путин поддержал расширение механизма внесудебного банкротства

"Хотел вас и вашу команду поблагодарить за результаты. Давайте поговорим о том, что можно сделать уже для того, чтобы вас поддержать, для развития успехов вашей деятельности", — сказал глава государства, открывая встречу.

Президент отметил высокую оценку Банка России и Министерства финансов работы фонда, поинтересовавшись состоянием вопроса его докапитализации.

По словам Петруцы, правительство в первом полугодии 2022 году докапитализировало организацию на 60 миллиардов рублей, в 2023 году планируется добавить 40 миллиардов. В настоящий момент капитал фонда составляет "200 с лишним миллиардов рублей".

Директор организации добавил, комментируя проект бюджета, что "сумма возможных проектов в следующем году по финансированию больше 100 миллиардов".