МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Объем производства иван-чая в РФ в 2023 году может как минимум удвоиться и достигнуть 3-5 тысяч тонн, но для этого сегменту необходима поддержка государства, сообщил РИА Новости председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов. Производители иван-чая изучат покупку российских активов Lipton

"Сейчас в России около 200 компаний делают иван-чай промышленным способом и очень много мелких частных производителей. И если объем производства малыми компаниями оценивается в 1-1,5 тысячи тонн ежегодно, то домохозяйства могут производить и в 10 раз больше этой продукции. В 2023 году объем производства иван-чая в РФ может достигнуть 3-5 тысяч тонн, но при условии господдержки", — сказал глава союза.

"Нужны гранты, льготные кредиты, а также официальное подтверждение полезных свойств иван-чая через Минздрав, нужна популяризация этого действительно крайне полезного для здоровья напитка", — считает Хлынов. Целевой показатель по развитию этого сегмента в РФ союз видит на уровне 100 тысяч тонн, планируя занять долю рынка в 30-35% — поровну между иван-чаем, обычным чаем и кофе.

"Черный чай долго сидит во вкусовых привычках людей. Поэтому нам надо сделать программу развития этой отрасли, а в мире запустить новую триаду чаев – китайского, индийского и русского иван-чая", — заявил собеседник агентства.

В ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в конце июля Хлынов обратил внимание президента РФ Владимира Путина на высокий потенциал развития производства в стране иван-чая и попросил о поддержке развития отрасли, в частности о признании этого растения сельхозпродуктом. Минсельхоз РФ позже сообщал, что поддерживает эту инициативу и прорабатывает вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции.

В беседе с РИА Новости Хлынов также рассказал, что Минсельхоз и Минпромторг в ходе переговоров поддержали планы союза, касающиеся как в целом популяризации иван-чая, так и налаживания процессов и оборудования для его производства и сбора. Он также сообщил, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton, а союз планирует переговоры с компанией по этому поводу.