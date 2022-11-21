МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на подсластители в Испании в октябре выросли на 42,8% по сравнению с прошлым годом из-за роста стоимости энергии, отказа от выращивания сахарной свеклы, из которой получают сахар, а так же сокращения производства из-за высоких температур, сообщает газета Pais со ссылкой на данные национального института статистики (INE). Индекс цен производителей в Германии снизился в октябре

"Рост стоимости энергии, сокращение производства из-за высоких континентальных температур и отказ от выращивания культуры (сахарной свеклы — ред.), из которой получают сахар, привели к тому, что цены на подсластитель в октябре взлетели на 42,8% по сравнению с октябрем прошлого года", — пишет издание со ссылкой на данные INE.

Как отмечает газета, Испания большую часть потребляемого сахара импортирует, собственное производство сокращается из-за стремления фермеров выращивать более прибыльные культуры, например, кукурузу.

"В 2021 году было запрещено использовать химикат, что привело к росту цен из-за самого низкого уровня производства (сахара — ред.) в Европе. Кроме того, в этом году жара и засуха оказались губительными и с 2018 года наблюдается определенный отказ от урожая", — приводит издание слова главы сельскохозяйственного кооператива Acor Хавьера Нарваэса.

По словам директора компании Azucarera Луиса Сальво, на которого ссылается газета, "беспрецедентный рост цен на некоторые компоненты, такие как стоимость энергии или топлива" оказывают влияние на цены.

На сегодняшний день Испания столкнулась с острой проблемой повсеместного роста цен. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4%.