АЛМА-АТА, 24 ноя — ПРАЙМ. Группа KAZ Minerals за первые три квартала добыла 282 тысячи тонн меди в сравнении с 224 тысячами аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба компании. Медь дешевеет на фоне опасений за спрос

"Производство меди за первые девять месяцев 2022 года увеличилось на 26%, до 282 тысяч тонн. Наращивание производства на мировом уровне на второй сульфидной фабрике Актогая, а также повышение производительности первой сульфидной фабрики и оксидного завода позволили увеличить производство меди на Актогае на 64%, до 168 тысяч тонн, за период с начала года до 30 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, и объемы реализации меди соответствовали объемам производства в первые девять месяцев года, но отставали от объемов производства в третьем квартале на 9%, поскольку объемы производства на Актогае превзошли ожидания. "Ожидается, что в четвертом квартале запасы готовой продукции группы сократятся и будут полностью ликвидированы в течение 2023 года", — поясняется в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что добыча золота по сравнению с первыми девятью месяцами 2021 года выросло на 2% и составило 129 тысяч унций, поскольку производительность на Бозшаколе возросла за счет увеличения объемов переработки руды и содержания золота в переработанной руде.

Добыча серебра в отчетном периоде составила 2,718 миллиона унций (рост на 8,2%), цинка в концентрате — 29,4 тысячи тонн (снижение на 13,8%).

Группа KAZ Minerals ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области. В январе 2019 года группа приобрела медный проект "Баимская" в Чукотском автономном округе России.