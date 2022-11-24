МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Следует еще раз проверить деятельность координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщил глава государства Владимир Путин. Путин и премьер Ирака оценили попытки ввести потолок цен на нефть из России

Российский лидер в четверг проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей ВС страны.

"Координационный совет… действует уже больше месяца. И нужно еще раз посмотреть, как он работает, подвести некоторые итоги и, если потребуется, скорректировать нашу совместную работу", — сказал президент.

Путин также подчеркнул важность улучшения качества продукции. Для этой цели, считает он, необходима "прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику".

Президент отметил, что ожидает услышать в ходе совещания о работе данного механизма.

Путин также добавил, что на предстоящей коллегии Министерства обороны поднимет вопросы совместной работы ВС и ОПК при составлении и корректировке гособоронзаказа и постановке перспективных задач перед российской промышленностью.

Кроме того, глава государства указал на необходимость наладить четкую, скоординированную работу. "По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого", — пояснил Путин.