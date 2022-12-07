МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре снизился на 0,1% в месячном выражении после роста в сентябре на 1,1% к предыдущему месяцу, сообщает министерство экономики и технологий страны. Заказы в производственном секторе Германии увеличились в октябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, полагали, что показатель в октябре вырос на 0,6% в месячном выражении.

Показатель сентября был пересмотрен. Ранее министерство оценивало рост в 0,6%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в октябре не изменилось. В сентябре был зафиксирован рост на 3,1%.

Промпроизводство, за исключением энергетического и строительного секторов, в октябре снизилось на 0,4% к сентябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения уменьшился на 1,8%, потребительских товаров — на 1,9%.