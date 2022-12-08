МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Норникель" использует порядка 75% оборудования и технологий из России для реализации "Серной программы", сообщил журналистам вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев. Фарид Камалов возглавил отечественного фэшн-ритейлера Concept Group

"Серная программа" — это экологический проект "Норникеля", предполагающий сокращение выбросов в атмосферу диоксида серы в Заполярном филиале компании.

"У нас есть "Серная программа", которая предполагает снижение выбросов серы в Норильске на 95%. Надо сказать, что этот проект сейчас переформатируется, из-за того, что 75% — отечественные технологии и оборудование, а 25% это иностранные. Уровень импортозамещения очень большой", — сказал Грачев на форуме "Арктика настоящее и будущее".

Грачев отметил, что компания получает большую поддержку в направлении импортозамещения от министерства промышленности, ищет аналоги на российском рынке и рассматривает НИОКР. Он также добавил, что "Норникель" еще должен найти российские аналоги для реализации экологической программы для более чем 132 позиций.

При этом "Норильский никель" в июне сообщал о потере порядка половины традиционных поставщиков запчастей и оборудования, в том числе для "Серной программы". Грачев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что компания рассматривает Китай и Индию в качестве поставщиков оборудования для реализации экологического проекта.

Также вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норильского никеля" Станислав Селезнев в октябре сообщил журналистам, что несмотря на возникшие трудности компания планирует завершить первый этап "Серной программы" — в отношении Надеждинского металлургического завода — в следующем году.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).