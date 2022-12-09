БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран ЕАЭС решили сформировать механизм для поддержки кооперационной деятельности в промышленности, заявил президент России Владимир Путин. "Могло бы быть и лучше": Путин прокомментировал итоги саммита ЕАЭС

Глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек отметил хорошие перспективы развития союза.

"Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства в сфере промышленности", — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это решение является важным шагом на пути к достижению технологического суверенитета.