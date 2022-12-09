2022-12-09T17:30:56+03:00
2022-12-09T17:30:56+03:00
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Путин оценил перспективы развития ЕАЭС
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Лидеры стран ЕАЭС решили сформировать механизм для поддержки кооперационной деятельности в промышленности, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на... ПРАЙМ, 09.12.2022
экономика, промышленность, новости, владимир путин, еаэс, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран ЕАЭС решили сформировать механизм для поддержки кооперационной деятельности в промышленности, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек отметил хорошие перспективы развития союза.
"Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства в сфере промышленности", — добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что это решение является важным шагом на пути к достижению технологического суверенитета.