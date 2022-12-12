МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Компания Systeme Electric, созданная после смены собственника в России французской Schneider Electric, скоро выпустит новые линейки технологического оборудования для атомных электростанций, они будут сертифицированы по третьему классу безопасности для исследовательских ядерных установок, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора SE по продажам и внешним связям Армен Бадалов. Systeme Electric будет участвовать в проектах "Росатома" за рубежом

"В ближайшее время мы запустим новые линейки технологического оборудования, включая оборудование по электрораспределению, автоматизации и бесперебойному питанию. Все наши решения будут сертифицированы по третьему классу безопасности для исследовательских ядерных установок", — сказал Бадалов.

Он отметил, что по направлению работы компании "Росатом", являющейся единственным заказчиком Systeme Electric в сфере атомной энергетики, в структуре компании выделена отдельная команда.

"Наши эксперты отвечают за взаимодействие с заказчиком на всех уровнях, координируют такие вопросы, как испытания и сертификация оборудования для АЭС, что является критически важным аспектом работы с "Ростатомом" и его дочерними предприятиями", — подчеркнул Бадалов.

Кроме внутрироссийских проектов, продолжил он, Systeme Electric будет работать с проектами "Росатома" за рубежом – в Турции, Египте, Индии, Бангладеш.

Помимо этого,в области выпуска электрооборудования для рынка B2C (бизнес для конечного потребителя, частного лица) у компании нет серьезных изменений.

"У нас три завода, один из которых производит электроустановочные изделия ("Потенциал" — ред.), то есть розетки, выключатели — для рынка B2C. Мы продолжим развивать это направление, серьезных изменений по этой продукции нет, поскольку она производилась в России и раньше", — сказал Бадалов.

Локализация в данном сегменте, добавил он, составляет почти 100%, и здесь заказчик лишь выигрывает.

"Другое предприятие, завод "СЭЗЭМ" в Ленинградской области, занимается производством оборудования по электрораспределению среднего напряжения. Здесь мы нарастили производство и все меньше зависим от импорта комплектующих", — добавил Бадалов.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству — новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric.

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