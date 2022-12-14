КАСИМОВ, 14 дек — ПРАЙМ. Российские недропользователи с начала 2022 года из-за влияния санкций и относительно низких мировых цен экспортировали порядка 50% добытого ими золота, тогда как в прошлом году это было почти 100%, следует из слов председателя совета директоров Приокского завода цветных металлов (ПЗЦМ) Александра Ахполова. Золото торгуется почти без изменений в ожидании решения ФРС

По оценке Союза золотопромышленников, в России ежегодно добывается из недр примерно 330 тонн золота (стоимостью порядка 20 миллиардов долларов), это около 10% мировой добычи. До 1 апреля 2020 года Банк России регулярно закупал золото на внутреннем рынке, закупки были достаточно интенсивными, особенно с 2014 года — приблизительно по 200 тонн золота в год.

Прекращение закупок золота в государственные резервы с 2020 года привела к экспорту почти всего добываемого золота. За 2020-2021 года РФ экспортировала 622 тонны золота, оценивал ранее, опираясь на таможенные данные, председатель Союза старателей России Виктор Таракановский.

По словам Ахполова, раньше российское золото, добытое недропользователями, и прошедшее очистку на аффинажных заводах, свободно экспортировалось коммерческими банками, с введением санкций ситуация сильно осложнилась. "По нашим данным (таможни и ГИИС), на сегодняшний момент из 300 тонн золота, добытого в 2022 году, и прошедшего аффинаж, экспортировано всего 150 тонн, остальные ждут своего часа — осталось на балансе производителей", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в рамках посещения ПЗЦМ.

"Но сбыта сегодня нет еще и потому, что и у золота, и у всех драгоценных металлов сейчас очень низкая цена. И часть недропользователей, производителей сейчас металл не реализуют, а ждут, когда поднимется цена на золото", — пояснил Ахлопов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) в марте лишила российские аффинажные предприятия статуса Good Delivery, а 21 июля Великобритания ввела санкции на импорт золота из России. Ранее аналогичный запрет на импорт российского золота ввели США, Япония и Канада.

"Но ситуация выравнивается, находятся альтернативные каналы сбыта, и золото уже реализуется в основном без дисконта, как было ранее (после введения санкций — ред.), даже есть случаи, когда оно продается с небольшой премией к лондонскому фиксингу", — отметил председатель совета директоров ПЗЦМ.